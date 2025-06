Au Creusot, ce vendredi matin, près de 200 manifestants se sont rassemblés devant les grilles d’Industeel pour dénoncer les licenciements annoncés par ArcelorMittal.

Salariés, syndicalistes et élus étaient présents pour réclamer la nationalisation du groupe, dans le but de sauver les sites et les emplois du géant de l’acier.

R.H