Le département de l’Ain en pleine croissance démographique

652 432 habitants, ce sont les derniers chiffres de l’Insee concernant la population du département de l’Ain pour l’année 2019.



Depuis 10 ans, le nombre d’habitants de ce département ne cesse d’augmenter. En effet, en 2008 le département comptait 581 355 habitants, ces chiffres représentent une augmentation de 11% de la population par rapport à 2019.



Cette croissance reste tout de même équilibre et soutenue puisqu’en 2013, 619 497 Français peuplaient le territoire de l’Ain. En 5 ans, entre 2008 et 2013, le nombre d’habitants a connu une augmentation de 6.2%, et nous retrouvons pratiquement le même pourcentage pour d’évolution du nombre Aindinois entre 2013 et 2019 avec 6.1%.



Entre 2013 et 2019, l’Ain a vu sa population augmenter 0.9% selon l’Insee.

Cette évolution croissante est dû notamment à l’influence des grandes villes qui entourent l’Ain comme la Métropole de Lyon et la ville de Genève. A l’intérieur du département, c’est la ville de Bourg-en-Bresse qui est la commune la plus peuplée de l’Ain avec près de 41 100 habitants. Ensuite ce sont les villes d’Oyonnax et de Valserhône qui complètent le podium avec respectivement 22 546 et 16 378 habitants