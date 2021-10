Le dernier “James Bond” de Daniel Craig sort ce mercredi

C’est la dernière fois que Daniel Craig enfile le costume de 007. “Mourir peut attendre” sort ce mercredi. Il est le 25e opus officiel des aventures de James Bond.



Retardé pour cause de pandémie, ce film de Cary Joji Fukunaga débarque dans les salle. Et pour sa cinquième et dernière mission dans le rôle de 007, Daniel Craig a la lourde tâche de faire revenir massivement en salle les spectateurs.



Daniel Craig aura participé à cinq films de la franchise Casino Royale en 2006, Quantum of Solace en 2008, Skyfall en 2012, Spectre en 2015 et donc Mourir peut attendre.