Le dispositif TCL pour la fête des Lumières

Les agents TCL sont mobilisés pour mettre en place un dispositif adapté et sécurisé pour la fête des Lumières qui débute ce mercredi à Lyon.

A cette occasion :

les fréquences des lignes principales du réseau TCL sont renforcées

les 4 lignes de métro sont prolongées jusqu’à 2h du matin les 4 soirs et les P+R seront ouverts jusqu’à 3h du matin

les accès à certaines stations de métro sont modifiés afin de sécuriser et fluidifier l'accès aux quais

les bus ne circulent plus dans le centre-ville à partir de 16h00, pour laisser la place aux piétons

les lignes de bus desservant le Parc de la Tête d’Or sont déviées à partir de 15h30

Pour rappel le port du masque est obligatoire sur le réseau TCL et sur l’ensemble du périmètre de la fête des Lumières.

Les TCL seront exceptionnellement gratuits le 8 décembre à partir de 16 h. Et pour les autres soirées, le Sytral renouvelle par ailleurs son offre tarifaire spécial Fête des Lumières avec un billet “TCL en fête”. Pour 3,20 euros, il sera possible de se déplacer librement sur le réseau, là aussi à partir de 16 h.



Par ailleurs, TER Auvergne-Rhône-Alpes vous propose de vous rendre à la Fête des Lumières avec le tarif TER illico ÉVÉNEMENTS. Bénéficiez d’une réduction de 50 % sur le tarif normal sur l’achat d’un billet TER.

Ce tarif est valable au départ de toutes les gares de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que de Mâcon et Genève, à destination de Lyon du 8 au 11 décembre 2021