Le faux chauffeur VTC accusé de viols, de retour devant la justice

Il est accusé d’avoir agressé trois jeunes femmes entre janvier et mai 2016 à Lyon. Un homme de 39 ans va être jugé en appel pour viol devant la cour d’assises de la Loire.



Ce faux chauffeur VTC avait commis trois viols sur personnes vulnérables à Lyon et Villeurbanne en 2016. Il se faisait passer pour le chauffeur d’une grande plateforme VTC à la sortie d’une boîte de nuit du 7e arrondissement de Lyon. Il avait profité de l’état alcoolisé de ses victimes pour les raccompagner chez elles et abuser d’elles sur place.

Trois plaintes avaient été déposées à l’encontre du trentenaire, qui a toujours nié les faits, malgré de l’ADN retrouvé sur le pantalon de l’une des trois jeunes femmes. En première instance, il avait été condamné à 16 ans de réclusion criminelle.