Le FC Barcelone était trop fort pour OL Lyonnes

FC Barcelone - OL Lyonnes, finale de la Ligue des Champions : 4-0 (0-0). Buts : Pajor (55e, 59e) et Paralluelo (90e et 90e+3).

Dominées dans le jeu et punies en seconde période, les joueuses d’OL Lyonnes se sont inclinées face au FC Barcelone ce samedi en finale de la Ligue des champions féminine (4-0). La Polonaise Ewa Pajor a inscrit un doublé avant que Salma Paralluelo ne scelle définitivement le sort de la rencontre en fin de match avec deux nouveaux buts.

Finaliste malheureux l’an passé face à Arsenal, le Barça décroche cette fois le quatrième titre européen de son histoire et confirme un peu plus sa domination actuelle sur le football féminin européen. Le score est rude pour OL Lyonnes qui avait rivalisé en première période et qui devra se remobiliser pour décrocher le titre de championnes de France vendredi au Groupama Stadium contre le Paris FC.

OL Lyonnes ne remonte pas sur le toit de l'Europe : victoire des Barcelonaises 4-0 en finale de la Ligue des Champions. Pour les Fenottes, il reste le titre de championnes de France à aller chercher vendredi soir au Groupama Stadium contre le Paris FC. — Tonic Radio (@tonic_radio) May 23, 2026

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