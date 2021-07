Le festival Jazz à Vienne dresse le bilan de sa 40ème édition

Le festival de Jazz à Vienne vient de s’achever (23 juin-10 juillet). 700 jours. C’est la durée pendant laquelle le Théâtre Antique de Vienne était resté endormi. Une 40e édition, qui a dû faire face à la situation actuelle imprévisible. A titre d’exemple, sur les 17 soirées annoncées en mars, seule une soirée n’a subi aucun changement de programmation ou d’horaire. Néanmoins, les désagréments n’ont pas découragé les fans. Sur les 102 concerts proposés, le festival a réuni 72 000 personnes. Une fréquentation comprenant le théâtre Antique (61 000 spectateurs) ainsi que la programmation gratuite (11 000 spectateurs). Les spectateurs ont pu profité d’artiste tels que Manu Katché, Sting, Ibrahim Maalouf, ou du duo Youn Sun Nah & Ulf Wakenius.

Quelques nouveautés cette année à Vienne : les concerts au lever du soleil et l’expérience digitale. En effet, 11 concerts diffusés en direct, 6 caméras, un chat et un modérateur étaient présents pour les interactions. Ce dispositif a permis aux téléspectateurs d’être en immersion dans le lieu et de pouvoir profiter pleinement du concert en haute-définition de chez eux et partout dans le monde.

A peine terminé qu’il faut déjà se pencher sur l’année prochaine. La 41e édition de Jazz à Vienne aura lieu du 29 juin au 13 juillet 2022. Plusieurs noms ont déjà été annoncés : George Benson, Jamie Cullum, Black Pumas, Maceo Parker, Nubiyan Twist Big in Jazz Collective, Thomas Leuleu ou encore Onipa. Les places sont en vente ici. Prévoyez 350€ pour un pass Intégral, 190 pour un pass 7 soirées.