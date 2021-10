Le festival Lumière débute ce samedi à Lyon

Du samedi 9 au dimanche 17 octobre prochains, le festival Lumière prendra ses quartiers à Lyon comme chaque année depuis sa création en 2009. Au programme plus de 150 films et documentaires seront projetés au cours de la semaine dans différents lieux de la métropole lyonnaise. De nombreuses rencontres sont également prévues avec notamment Marco Bellochio, Paolo Sorrentino ou encore Edgar Morin, qui vient de fêter ses 100 ans et animera une masterclass sur le “cinéma direct”. Des soirées ciné-concert auront également lieu dont le “Casanova” d’Alexandre Volkoff accompagné par l’Orchestre national de Lyon.

Jane Campion, récemment distinguée d’un Lion d’or, sera également présente et recevra le Prix Lumière 2021. La réalisatrice néo-zélandaise qui avait reçu la Palme d’Or à Cannes en 1993 pour son film culte “La leçon de piano” verra ses sept long-métrages, dont le dernier cité diffusé en clôture dimanche prochain, être proposés au public tout au long de la semaine.