Comme souhaité par le président de la République Emmanuel Macron en janvier dernier, la franchise de certains médicament va augmenter et ce dès aujourd'hui.

Ainsi, sur chaque boîte de médicaments, il restera désormais à charge non plus 50 centimes mais 1 euro. La hausse est même plus importante sur les transports sanitaires, passant de 2 euros à 4 euros.