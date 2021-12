Le LOU pulvérise Brives et remonte au classement

Le LOU n’a pas fait dans la dentelle face à Brives hier après-midi en s’imposant 41 à 0. Une victoire sue les joueurs sont allé chercher dès l’entame imposant une grosse densité physique et une rapidité certaine à leurs adversaires qui n’ont pas su y répondre. À la pause, le Lou menait déjà 24-0 et au retour des vestiaires les pensionnaires du Matmut Stadium enfonçaient même le clou sans pitié. Une victoire qui permet d’engranger également le point du bonus offensif et ainsi de revenir à la 4e place du classement, du moins provisoirement.