Le LOU Rugby enchaîne avec une victoire face à Montauban

Le LOU Rugby poursuit sa bonne série.
Les Lyonnais ont accroché un deuxième succès cet après-midi, victoire 25 à 18 face au promu Montauban pour la deuxième journée de Top 14. L'équipe conserve ainsi sa place de leader du championnat.
M.L
