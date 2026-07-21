Le Lyonnais Boris retrouvé sain et sauf au Pérou, une semaine après sa disparition

Boris Poyer, 30 ans, avait disparu le 10 juillet près de Puerto Malabrigo, quittant son logement sans laisser de trace. Après une semaine de recherches mobilisant autorités et habitants péruviens, il a été retrouvé vivant le 17 juillet à Trujillo, dans un état de confusion et de désorientation. Un choc à la tête ou un AVC, survenus deux jours après un combat de boxe, sont envisagés comme causes possibles de sa disparition. Des examens médicaux, notamment un scanner et une IRM, sont en cours. Ses parents sont arrivés à Trujillo pour être à ses côtés.

B.A.T