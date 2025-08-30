Le Lyonnais, Paul Seixas remporte le Tour de l’Avenir

L’ancien coureur du VC Villefranche-Beaujolais, Paul Seixas, remporte le Tour de l’Avenir à seulement 18 ans. Le Lyonnais s’est imposé en survolant hier le contre-la-montre final de l’épreuve.
Il devient le 20e Français vainqueur de l'épreuve.
M.L
M.L