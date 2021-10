Le Mâcon BD Festival débute ce jeudi dans le centre-ville

Le Mâcon BD Festival commence ce jeudi 28 octobre et se déroulera sur trois jours jusqu’au samedi 30 octobre dans le centre-ville de Mâcon. Une trentaine d’auteurs de bandes dessinées vont s’installer dans 34 boutiques de la ville ainsi que dans des lieux emblématiques de Mâcon afin de dédicacer les BD et et échanger avec les lecteurs.

Les auteurs qui seront présents sont : Jeanfèvre, Sti, Rodrigue Michel, Erroc, Cazenove, William, Saive, Pica, Stedo, Amouriq, Manon Ita, Poupard, Yannick, Fenech, Sirvent, Garrera, Cosby, Larbier, Léturgie, Marko, Monin, Morse, Pluméri, Stalner, Willem. Durant les trois jours, plusieurs ateliers, conférences et expositions sont au programme.

Plus d’informations sur le site de la Ville de Mâcon.