Le match de Ligue 1 entre Lille et Lorient est reporté en raison du Covid

Après avoir annoncé 12 cas de Covid dans ses rangs, le club breton de Lorient a appris aujourd’hui que son match prévu face à Lille ce week-end serait reporté. Un cas de figure qui pourrait également se reproduire du côté de Marseille qui doit se rendre à Bordeaux puisque les Girondins sont eux-aussi frappés de plein fouet par l’épidémie avec 17 cas positifs déclarés récemment. La partie entre Angers et l’AS Saint-Etienne prévue elle aussi ce week-end avait déjà été annoncée comme étant reportée là-aussi à cause du Coronavirus. Des annonces qui interviennent alors que la jauge de 5000 spectateurs a été maintenue dans tous les stades de France et ce, peu importe la capacité d’accueil total.

En Ligue 2, trois rencontres ont également été reportées en raison du Covid : Caen-Niort, Dunkerque-Paris FC et Amiens-Ajaccio.