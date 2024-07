50 ans après la dernière extraction dans les mines de Sain-Bel et de Saint-Pierre-la-Palud, nous pourrions revoir des mines en activité. En effet, le ministère de l’Économie et des Finances a accordé un permis exclusif de recherche minière à la Compagnie d'exploration de la Brévenne dans le but de se réapprovisionner en matières stratégiques.

K.M