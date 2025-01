Le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Neuder se rend à Lyon ce vendredi 17 janvier. Ce déplacement permet de faire de la prévention sur les violences sexistes et sexuelles dans les milieux médicaux. L'homme politique, à travers la journée, va assister à plusieurs événements afin de rencontrer et d'échanger avec des professionnelles de santé de l'hôpital Louis Pradel ainsi que va découvrir les actions menées aux Hospices civils de Lyon.

