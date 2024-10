Aujourd'hui, le ministre délégué en charge de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel, Alexandre Portier, est en déplacement dans le Rhône. Ce déplacement est consacré à l'accueil des élèves en situation de handicap et au bien-être des élèves. Le ministre visitera les différents chantiers et travaux réalisés par la ville de Mornant, visant à adapter les infrastructures scolaires pour améliorer le climat scolaire.



