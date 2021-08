Le ministre Éric Dupond-Moretti en visite à Marseille

Ce mardi 24 août, Éric Dupond-Moretti sera en déplacement à Marseille. Dans le cadre de la réforme du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), le ministre de la Justice prévoit un point d’étape 1 mois avant sa mise en œuvre.

Accompagné des directeurs de l’administration centrale, cette journée sera l’occasion pour le garde des Sceaux d’échanger avec l’ensemble des acteurs de la justice pénale des mineurs, pleinement mobilisés autour de cette réforme.

76 ans après l’adoption de l’ordonnance du général de Gaulle du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs, cette réforme historique adoptée par une large majorité au Parlement, est très attendue par les professionnels de terrain, indique le ministère. Si les grands principes de l’ordonnance de 1945 sont réaffirmés en maintenant l’équilibre entre éducatif et répressif, la procédure sera plus claire, plus réactive et l’action éducative renforcée au bénéfice des mineurs, de leurs familles et des victimes, précise t-il.

Voici le programme de la journée :