Le pass sanitaire ne concernera plus que 64 centres commerciaux à partir de mercredi

Il y a du changement avec le pass sanitaire. Il ne sera plus demandé que dans 64 centres commerciaux dans 29 départements à partir de mercredi, au lieu de 178 dans 27 départements aujourd’hui. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire ce lundi.

“Le Premier ministre a décidé avec Olivier Véran [le ministre de la Santé] et moi-même qu’à partir de mercredi, pour tous les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, dans les départements où l’incidence est passée sous les 200 pour 100 000 habitants et où depuis une semaine cette incidence est en baisse continue, nous supprimerons l’obligation de pass sanitaire”.

Ces départements sont le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, la Corse-du-Sud, le Rhône, la Seine-Saint-Denis.