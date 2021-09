Le pass sanitaire toujours obligatoire dans les grande centre commerciaux du Rhône et des Bouches-du-Rhône

Alors que le pass sanitaire n’est plus obligatoire dans une grande partie du territoire pour rentrer dans les grands centres commerciaux, huit départements résistent encore et toujours à l’assouplissement de la mesure. Parmi eux, le Rhône et les Bouches du Rhône font partie de la liste de ceux pour qui les habitants devront continuer à montrer patte blanche. Les taux d’incidence y sont encore trop élevés pour accéder à des centres commerciaux de plus de 20 000 m2 .

En revanche, la Saône-et-Loire n’est plus concernée par la mesure et les habitants pourront ainsi circuler dans ces lieux librement, le taux d’incidence étant régulièrement en baisse ces dernières semaines. Comme un retour à la vie d’avant…