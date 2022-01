Le pass vaccinal est mis en place dès ce lundi

Après les confinements, les couvre-feux et le pass sanitaire, le gouvernement français utilise dès ce lundi une nouvelle carte pour contrer la pandémie de la covid-19, celle du pass vaccinal.

Pour pouvoir se rendre dans de nombreux établissements comme des restaurants ou des salles de sport, les personnes âgées de plus de 16 ans seront obligées de présenter un schéma vaccinal complet.

Grâce à cette nouvelle règle, le gouvernement français souhaite continuer la vaccination massive puisqu’il ne sera plus possible de seulement posséder un test négatif pour pratiquer des activités.

Seules exceptions, le pass vaccinal ne sera pas demandé à l’entrée des établissements de santé et ne pourra pas être exigé non plus pour l’accès aux bureaux de vote lors des prochaines élections.

Voici la liste des établissements où un pass vaccinal sera demandé :

– Les lieux de culture (musées, monuments, salles de spectacle …)

– Les parcs d’attraction

– Les établissement sportif (stades, salles de sport …)

– Les bibliothèques

– Les cinémas

– Les discothèques

– Les bars, cafés, restaurants

– Les transports publics interrégionaux

– Les campings, hôtels et clubs de vacances

– Les foires, salons et séminaires professionnels

– Les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m2 (seulement sur décision du préfet)

– Les remontées mécaniques