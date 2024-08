Le périphérique Laurent-Bonnevay fermé toute la semaine

🚧Chantier du tramway T10: opération 149h en approche !

Pour mettre en place la traversée du périphérique dédiée au tramway, cyclistes et piétons, le périphérique sera fermé du 12 au 18 août 2024, entre l’échangeur A43 et l’échangeur porte de Gerland.



On vous dit tout en vidéo📹 pic.twitter.com/CN6isnB9VT