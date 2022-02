Le pont de Condrieu désormais interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes

Dès ce mardi et jusqu’à nouvel ordre, les véhicules de plus de 3.5 tonnes ne seront plus autorisés à emprunter le pont de Condrieu situé sur la départementale 28.



Cette restriction a été annoncée à la suite d’une visite d’expert qui avait trouvé des câbles dans des états assez préoccupants.

Les collectivités locales ont ensuite annoncé qu’une dérogation provisoire sera accordée aux bus scolaires et aux services de secours.