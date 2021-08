Le pont de Couzon rouvre à la circulation dès le 1er septembre

Bonne nouvelle pour tous les usagers du pont de Couzon. L’Ouvrage rouvrira à la circulation le 1er septembre. Pour rappel, le 23 avril dernier, un poids-lourd de 32 tonnes avait emprunté le pont de Couzon pourtant interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. En heurtant un pilier de l’ouvrage, il avait fragilisait le pont qui avait alors été fermé.

Après les études menées par un bureau d’études spécialisé, des travaux de réparation ont commencé le 2 août dernier pour une durée de quatre semaines. Ces travaux conservatoires ont consisté au remplacement de la poutre de rigidité sur une longueur de 12 m, au changement de deux suspentes, au renforcement ponctuel du tablier métallique, au remplacement des butte-roues métalliques et à la reprise des joints de chaussée.

Le pont reste interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes et, par mesure de sécurité complémentaire, des gabarits à 2,50 m ont été installés à chaque extrémité du pont pour dissuader les poids-lourds d’emprunter l’ouvrage. Désormais sécurisé, le pont de Couzon va rouvrir à tous les modes de déplacement dès le mercredi 1er septembre.

En parallèle de la préparation de ces travaux, les services poursuivent les études sur le secteur visant à permettre un franchissement plus sécurisé et qualitatif pour les cyclistes et les piétons.

Ces études privilégient à ce jour la possibilité d’ajouter une infrastructure en encorbellement par rapport au pont actuel.