Le port du masque de nouveau obligatoire à la polyclinique du Val de Saône à Mâcon


À la polyclinique du Val de Saône à Mâcon, le port du masque redevient obligatoire pour patients, visiteurs et personnels face à la hausse des cas de grippe et de bronchiolite. La mesure restera en vigueur jusqu’à nouvelle évaluation.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

