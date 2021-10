Le préfet annonce un dispositif policier dans l’Est-lyonnais afin de lutter contre les rassemblements sauvages

Alors que deux organisateurs d’un rassemblement sauvage de tuning ont récemment été interpellés et condamnés à 6 mois de prison dont 3 avec sursis, le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a annoncé qu’un fort dispositif policier allait être déployé afin de contrer toute tentative de rassemblement sauvage dans la nuit de ce vendredi 29 au samedi 30 octobre. Les rassemblements ont d’ailleurs été interdit par arrêté à Bron, Saint-Priest et Chassieu.

Sur son compte twitter, le préfet a rappelé que tout participant à un rassemblement sauvage serait verbalisé, rappelant aussi que la peine maximale peut aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi qu’une confiscation obligatoire du véhicule.