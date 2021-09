Le préfet des Bouches-du-Rhône prolonge le pass sanitaire et le port du masque

Avec le plus grand taux d’incidence de France (318 nouveaux cas hebdomadaires pour 100 000 habitants), le préfet des Bouches-du-Rhône a annoncé que les mesures sanitaires suivantes allaient rester en vigueur jusqu’au 30 septembre minimum : le port du masque obligatoire à l’intérieur de tous les établissements soumis au passe sanitaire et à l’extérieur dans les zones à forte concentration de population et la présentation du pass sanitaire afin d’accéder aux centres commerciaux ayant une superficie de plus de 20 000 m2.