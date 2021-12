Le premier 0-0, Lopes encore décisif, les Lyonnais sérieux mais sans génie…Ce qu’il faut retenir après LOSC-OL ( 0-0)

L’OL a obtenu le nul à Lille (0-0) à l’occasion de la 18ème journée de Ligue 1.

Le premier 0-0

Il aura fallu attendre le 23ème match officiel de l’ère Peter Bosz pour assister au premier 0-0. En l’état actuel des choses, ce point n’a rien d’infâmant mais est toutefois insuffisant pour une équipe lyonnaise qui avait besoin de réussir un coup dans le Nord pour remonter au classement. Lyon est désormais 13ème du championnat.

Lopes encore décisif

En s’imposant à deux reprises face à Yilmaz au cœur de la seconde période (68e, 72e), le gardien a encore rapporté un point à son équipe. En fin de match, c’est Gudmunsson qui a gaspillé deux balles de match pour le LOSC (86e, 93e).

Des motifs de satisfaction

Peter Bosz avait pris des risques à la fois dans le choix de son système et dans celui de ses hommes. Ses joueurs ont répondu présents : les attitudes ont été bonnes et l’animation a été cohérente et équilibrée. Une sixième défaite en championnat aurait franchement fragilisé l’entraîneur néerlandais. Il sort au contraire presque renforcé de cette partie.

🎙 Anthony Lopes après #LOSCOL : "On avait besoin de se retrouver collectivement. Il nous fallait un match référence au niveau de l'état d'esprit. Nous n'en sommes pas loin. On devait se rassurer, faire bloc. On aurait aimé marquer. On était venu ici pour prendre les 3 points." pic.twitter.com/17DOVpUqm9 — Olympique Lyonnais (@OL) December 12, 2021

Un manque de percussion

Hormis un remarquable enchaînement d’Aouar (44e), l’OL ne s’est procuré aucune occasion. Excepté cette étincelle du numéro 8, les autres joueurs offensifs (Dembélé et Slimani, puis les entrants Kadewere et Cherki) n’ont jamais été en mesure de débloquer le match par un exploit individuel ou collectif. Malgré quelques bonne séquences, il a manqué à Lyon de la percussion dans les 25 derniers mètres. Et du talent ? La possible arrivée selon L’Equipe de Sardar Azmoun lors du mercato hivernal ne pourrait en tout cas être une mauvaise chose.