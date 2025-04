Le Quais du Polar s’est achevé hier, après trois jours de festival, qui furent une réussite pour les organisateurs. Cette 21e édition a rassemblé plus de 100 000 fans de littérature. Tout au long du week end, une enquête géante s’est déroulée dans les rues de Lyon, en plus des conférences, des rencontres et des séances de cinéma organisées. Les libraires indépendants en ont également profité, voyant une hausse de leurs ventes de 400 000 euros pendant l’événement.

C.C