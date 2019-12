Le Québec fait les yeux doux aux Français

Interrogée par BFM Eco, la déléguée générale du Québec, Michèle Boisvert, a annoncé l’augmentation des seuils d’immigration de la région, dès 2020. Avec le regard porté sur les travailleurs francophones : « Nous sommes en rareté de mains d’oeuvre. Il y a beaucoup d’emplois disponibles pour les Français qui veulent s’établir ».

Objectif pour le Québec : accueillir 50 000 immigrants par an d’ici à 2022. Les secteurs du commerce, des soins de santé et de l’assistance sociale sont particulièrement en manque de candidats. Le fait de parler français est donc un avantage non négligeable. D’autant que l’économie se porte bien : le taux de croissance du Québec devrait atteindre 2,6% en 2020.