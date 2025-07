Le rallye de la Côte chalonnaise innove pour sa 34e édition

La 34e édition du rallye de la Côte chalonnaise se déroulera ce vendredi et samedi, avec plusieurs nouveautés au programme. Le tracé a été repensé, et le parc fermé est désormais regroupé autour du parc des expositions, afin d’améliorer l’expérience pour les spectateurs et les équipes.

La spéciale Saint-Désert–Buxy a également été modifiée pour réduire les nuisances pour les riverains. Autre changement notable : le départ de la course est avancé au vendredi soir. Ces ajustements visent à mieux concilier les attentes des pilotes, du public et des habitants.

N.L