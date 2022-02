Le rempart Sainte-Marie fermé à la circulation

Le rempart Sainte-Marie est interdit à la circulation jusqu’à mercredi à Chalon. En cause des travaux d’élagages, qui ont commencé sur les platanes .



Selon la ville, “Le rempart Sainte-Marie sera interdit, jusqu’au 2 février, à la circulation entre la promenade Sainte-Marie et la contre-allée du quai Sainte-Marie (sauf pour les véhicules de secours et transports en commun)”.



L’accès au parking Lapray est maintenu et une déviation est mise en place.