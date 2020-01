Le renouveau du Musée des Tissus se poursuit

Le Musée des Tissus, emblème du patrimoine historique, industriel et culturel, était en danger de mort. Entre 2014 et 2017, il devait disparaitre. Pour cause, la chambre de commerce locale n’avait plus les moyens de le faire tourner et le directeur en place avait dû partir, abandonnant à leur sort des collections estimées à 2,5 millions de textiles.

Aujourd’hui, c’est tout autre chose. Aidé par la Région et par un comité d’une dizaine de personnalités, l’établissement du 2ème arrondissement de Lyon reprend forme.

La fonction de la région

La région Auvergne Rhône-Alpes, a sélectionné 4 grands noms de l’architecture mondiale et régionale pour un projet de rénovation du Musée des Tissus d’ici le printemps 2020. Un nouveau projet, un nouveau leadership ainsi qu’un plan de financement, ce sont les trois propositions faites par la région au Musée.

Ainsi, un projet de rénovation et d’extension pourra être lancé dès le début de l’année 2021, par des études architecturales. L’enveloppe globale prévue par la Région pour les opérations de travaux est de 50 millions d’euros.