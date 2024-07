Dans la Loire, tous les candidats RN ont été battus au second tour des élections législatives, malgré leurs bons scores et leur arrivée en tête dans trois circonscriptions au premier tour. Les 1ère et 2ème circonscriptions de Saint-Étienne ont placé les candidats du Nouveau Front Populaire en tête. Dans les autres circonscriptions, tous les députés sortants ont été réélus.

EP