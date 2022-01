Le salon du cheval passion ouvre ses portes jusqu’au 23 janvier à Avignon

La 36e édition du salon du cheval d’Avignon est lancée ce mercredi. Le rendez-vous équestre du Sud de la France accueille chaque année près de 1000 chevaux, 250 exposants ainsi que de nombreux concours.

Pendant plus de 4 jours, le salon propose un riche programme d’animations dont le prestigieux Gala des Crinières d’or et l’ambiance festive de son Cabaret équestre.

Pour les intéressés, la réservation des tickets d’entrée se fond sur les sites suivants : fnac.com, francebillets.com, ticketmaster.com et spectacles.carrefour.com.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, les habitants du Grand Avignon, les personnes à mobilité réduite ainsi que les comités d’entreprise et les centres équestres, il est préférable de contacter le numéro suivant : 06 18 65 33 96