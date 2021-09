Le SIRHA débute ce jeudi à Lyon, Emmanuel Macron en visite

Le Salon international de la restauration et de l’hôtellerie, plus connu sous l’acronyme SIRHA, événement XXL dans le monde de la gastronomie, début ce jeudi 23 septembre à Lyon.

Lors de chaque édition, celui-ci réuni des centaines de milliers de professionnels de l’alimentation, des chefs cuisiniers aux hommes d’affaires, venant des quatre coins du globe, sans oublier les visiteurs.

« SIRHA Lyon rassemble en un seul espace physique les innovations, les visions, les échanges de savoir et les grandes compétitions » indique le site officiel de l’événement, qui se tiendra du 23 au 27 septembre à Eurexpo.

Emmanuel Macron en visite

À cette occasion, deux associations – Le Chainon manquant et La Banque alimentaire – seront également présentes et profiteront de ce festival du monde culinaire et de l’hospitalité afin de « collecter les surplus alimentaires des exposants »

À cette occasion, Emmanuel Macron fera le déplacement. Le président de la République sera présent à Lyon dimanche 26 et lundi 27 septembre. Le chef de l’État siègera au Dîner des Chefs, dimanche soir, à la Préfecture du Rhône, en marge du SIRHA, puis participera ensuite à la cérémonie des Bocuse d’Or le lundi.