Le Téléthon 2021 récolte 74 millions d’euros de promesses de don

La 35e édition du Téléthon aura été une réussite avec plus de 10 000 communes françaises concernées par des évènements organisés dans le cadre du Téléthon. Et cette année, après une édition 2020 compliquée car confinée, les promesses de dons s’élèvent à près de 74 millions d’euros, soit 16 millions de plus que l’an passé (58 millions en 2020). Parrainée par le chanteur Soprano, cette édition est donc une véritable réussite avec le retour des évènement de partout dans l’Hexagone contrairement à l’an passé où le confinement avait seulement permis des diffusions télévisées.