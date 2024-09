Le Triathlon des Roses se tiendra le dimanche 13 octobre dans le Grand Parc Miribel-Jonage à Vaulx-en-Velin. Cet événement est organisé par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, en collaboration avec le Lugdunum Triathlon Club et la Ligue AuRA de Triathlon. Ce défi sportif propose un parcours comprenant 200 mètres de natation, 11 km de VTT et 2,5 km de course à pied.

L'année dernière, 215 participants avaient pris le départ et collecté plus de 57 600 euros.

ML