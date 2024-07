À partir de demain et jusqu’au 29 août, des travaux vont être effectués sur l’échangeur 13, dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon. Le chantier se déroulera essentiellement de jour avec des conditions de circulation et des mesures de gestion de trafic spécifiques qui seront détaillées pour chaque phase.

EP