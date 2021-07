Légion d’honneur : le Lyonnais Alain Mérieux élevé au titre de Grand’croix

La traditionnelle promotion de la légion d’honneur du 14 juillet a été dévoilée.

Cette promotion a distingué 467 personnes, à parité : 393 chevaliers, 53 officiers, 17 commandeurs, 2 grands officiers et 2 grand’croix, le philosophe Edgar Morin, qui a fêté le 8 juillet ses 100 ans et le Lyonnais Alain Mérieux, fondateur de l’institut de biologie industrielle du même nom

La dignité de grand’croix est la plus haute distinction de la Légion d’honneur. Un autre lyonnais est nommé, Raymond Le Moign, directeur général des Hospices Civils de Lyon (HCL) est fait chevalier de la Légion d’honneur.



Dans la promotion 2021, on retrouve également l’actrice Laetitia Casta, les journalistes Jean-Pierre Pernaut et Harry Roselmack, e vainqueur du Vendée Globe 2020/2021, Yannick Bestaven, le skipper Jean Le Cam, ou encore Marcel Lascar, fondateur de SOS médecins.

Les 467 décorés du jour se répartissent dans sept grands champs d’activité : 29 % appartiennent au secteur public ou celui des organisations internationales, 26,9 % relèvent des activités économiques, 18,5 % œuvrent dans le domaine de la santé, 8,1 % sont impliqués dans la recherche et l’enseignement, 7,5 % sont des élus et assimilés.et enfin, près de 6,5 % s’investissent dans le domaine de la culture et de la communication.