On connaît désormais les dates prévues pour les dépôts de candidatures dans le cadre de la législative partielle qui doit se tenir les 18 et 25 mai pour désigner le député de la 5eme circonscription de Saône-et-Loire qui concerne Chalon/Montceau et Buxy.

Les candidats pourront être reçus sur rendez-vous uniquement du mardi 22 avril au jeudi 24 de 9h à midi et de 14h à 16h30.

Et le vendredi 25 avril de 9h à midi et de 14h à 18h.

R.H