L'Ehpad Pierre de Beaujeu a accueilli 50 résidents dans des espaces rénovés dans le cadre de son projet de reconstruction de 22,2 millions d'euros. Cette première phase permet d’offrir un cadre de vie moderne et sécurisé, avec 103 lits à terme, dont 63 en Ehpad et 40 en soins de longue durée. La seconde phase du chantier, qui s'achèvera en 2026, inclura la démolition d'un bâtiment ancien et l'extension des installations.

EP