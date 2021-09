L’Elan Chalon disputera la 7e édition du Lux Trophy ce week-end

L’Elan Chalon sera au Palais des Sports de Luxeuil ce samedi et dimanche afin de disputer la 7e édition du Lux Trophy. La compétition rassemblera 4 équipes : Elan Chalon, JL Bourg, JDA Dijon et SIG Strasbourg. Les Chalonnais seront opposés à la JL Bourg samedi à 16h30 tandis que de l’autre côté Dijon et Strasbourg s’affronteront à 19h30 le même jour.

Le dimanche à 14h30 aura lieu le match pour la 3e place entre les deux perdants de la veille. La finale pour remporter le tournoi aura lieu à 17h.