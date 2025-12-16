L’Elan Chalon domine Nymburk mais disputera finalement le play-in de la Ligue des champions

Après une véritable démonstration en première période (60-34), l'Elan Chalon a battu les Tchèques de Nymburk (97-84) ce mardi soir au Colisée à l'occasion de la 6e et ultime journée de la première phase de poules de la Ligue des champions. Une victoire insuffisante pour rejoindre directement le deuxième tour de la compétition. L'Alba Berlin n'ayant fait qu'une bouchée du Sabah Bakou (106-82) alors que les coéquipiers de Clarence Nadolny espéraient une défaite des Allemands dans le même temps.

Les Bourguignons devront donc prochainement disputer un play-in pour rejoindre le second tour de la Ligue des champions. L'adversaire des Chalonnais sera connu mercredi dans la soirée entre les Grecs de Patras, les Allemands d’Heidelberg ou les Polonais de Varsovie. La rencontre aura lieu au Colisée le 6 janvier prochain (commentée en direct sur Tonic Radio Chalon).