play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

L’Elan Chalon domine Nymburk mais disputera finalement le play-in de la Ligue des champions

Après une véritable démonstration en première période (60-34), l'Elan Chalon a battu les Tchèques de Nymburk (97-84) ce mardi soir au Colisée à l'occasion de la 6e et ultime journée de la première phase de poules de la Ligue des champions. Une victoire insuffisante pour rejoindre directement le deuxième tour de la compétition. L'Alba Berlin n'ayant fait qu'une bouchée du Sabah Bakou (106-82) alors que les coéquipiers de Clarence Nadolny espéraient une défaite des Allemands dans le même temps.

Les Bourguignons devront donc prochainement disputer un play-in pour rejoindre le second tour de la Ligue des champions. L'adversaire des Chalonnais sera connu mercredi dans la soirée entre les Grecs de Patras, les Allemands d’Heidelberg ou les Polonais de Varsovie. La rencontre aura lieu au Colisée le 6 janvier prochain (commentée en direct sur Tonic Radio Chalon).

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Lyon : les urgences dentaires de l’hôpital Édouard-Herriot changent temporairement de site pendant les fêtes

LIRE PLUS

Football : il y aura un derby en coupe de France

LIRE PLUS
Skate

Lyon : les skateurs se mobilisent pour nettoyer des tags

LIRE PLUS

Lyon : l’association La Ville à Vélo dresse le bilan du mandat écologiste

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube