L’Élan Chalon s’impose face à Saint-Quentin et se qualifie pour la finale du Lux Trophy

L’Élan Chalon s’est imposé face à Saint-Quentin hier soir, avec une victoire de 85 à 74 lors du Lux Trophy.
Les Chalonnais se qualifient ainsi pour la finale, qui aura lieu ce dimanche à 17h30 face à Strasbourg.
M.L
