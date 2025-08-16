play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Écouter Tonic Radio
Webradios

Lens-OL : un premier choc pour lancer la saison de Ligue 1

L’OL débute sa saison de Ligue 1 ce samedi à Bollaert face au RC Lens de Pierre Sage. Après une préparation prometteuse, les Gones veulent éviter le faux départ de l’an passé. Coup d’envoi à 17h, à vivre en direct sur Tonic Radio dès 16h45.

L’OL entame sa saison de Ligue 1 ce samedi à Bollaert face au RC Lens de… Pierre Sage. Pour les Gones, l’objectif est clair : ne pas revivre le faux départ de l’an dernier à Rennes (3-0). La préparation a donné des raisons d’y croire : quatre victoires, un nul, une seule défaite, douze buts inscrits pour seulement trois encaissés.

En face, Lens sort lui aussi d’un été prometteur et pourra compter sur l’attraction Florian Thauvin, champion du monde 2018. Dans les buts lyonnais, Rémy Descamps débutera, en attendant la finalisation du transfert de Dominik Greif. À 29 ans, le portier n’a disputé que huit matches en Ligue 1, dont un seul sous le maillot de l’OL. La saison dernière, en trois apparitions toutes compétitions confondues, il avait concédé cinq buts, sans laisser une grande impression.

Selon Opta, l’OL devrait terminer 4e de Ligue 1 cette saison, Lens 8e. Mais les statistiques ne diront rien de l’émotion du coup d’envoi, ni de la possibilité de voir Khalis Merah (18 ans), révélation de l’été, vivre ses premières minutes dans l’élite dans l’ambiance bouillante de Bollaert.

OL : les conf. de Fonseca et Tolisso avant la première à Lens

Racing Club de Lens - Olympique Lyonnais, 1ère journée de Ligue 1, samedi 17 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët dès 16h45. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille.

