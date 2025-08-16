Lens-OL : un premier choc pour lancer la saison de Ligue 1

L’OL débute sa saison de Ligue 1 ce samedi à Bollaert face au RC Lens de Pierre Sage. Après une préparation prometteuse, les Gones veulent éviter le faux départ de l’an passé. Coup d’envoi à 17h, à vivre en direct sur Tonic Radio dès 16h45.

La préparation a donné des raisons d'y croire : quatre victoires, un nul, une seule défaite, douze buts inscrits pour seulement trois encaissés.

En face, Lens sort lui aussi d’un été prometteur et pourra compter sur l’attraction Florian Thauvin, champion du monde 2018. Dans les buts lyonnais, Rémy Descamps débutera, en attendant la finalisation du transfert de Dominik Greif. À 29 ans, le portier n’a disputé que huit matches en Ligue 1, dont un seul sous le maillot de l’OL. La saison dernière, en trois apparitions toutes compétitions confondues, il avait concédé cinq buts, sans laisser une grande impression.

Selon Opta, l’OL devrait terminer 4e de Ligue 1 cette saison, Lens 8e. Mais les statistiques ne diront rien de l’émotion du coup d’envoi, ni de la possibilité de voir Khalis Merah (18 ans), révélation de l’été, vivre ses premières minutes dans l’élite dans l’ambiance bouillante de Bollaert.

Racing Club de Lens - Olympique Lyonnais, 1ère journée de Ligue 1, samedi 17 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët dès 16h45. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.