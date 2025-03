Battue 2-0 à l'aller en Croatie, l'équipe de France a renversé la situation au Stade de France en s’imposant 2-0 dans le temps réglementaire avant de gagner aux tirs au but 5-4 et de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des nations. Michael Olise, buteur et passeur décisif, a brillé dans ce match. Les Bleus affronteront l'Espagne début juin pour une place en finale.

