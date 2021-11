L’équipe de France s’impose largement face aux All Blacks et impressionne

Après des victoires acquises face à l’Argentine et à la Géorgie, les Bleus avaient de nouveu rendez-vous dans ces tests d’automne mais cette fois-ci, face à ce qui se fait de mieux dans le monde du rugby. Et c’est avec brio que les joueurs de Fabien Galthié ont su répondre au défi proposé par les All Blacks de Nouvelle-Zélande en les battant 40 à 25. En inscrivant notamment quatre essais, dont un doublé de Mauvacka, et avec une adresse au pied de 100%, grâce à un 8/8 de Jaminet, l’équipe de France a montré de très belles choses face aux Néo-Zélandais et cela promet un futur avec de belles perspectives.