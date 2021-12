Les 10 meilleurs films de Noël selon IMDb

La base de données IMDb (Internet Movie Database) a récemment dévoilé son Top 10 des meilleurs films de Noël de tous les temps. L’occasion pour vous de bien sélectionner votre film pendant ces fêtes de Noël avec votre plaid et votre chocolat chaud.



1. Die Hard, Piège de cristal

2. The Holiday

3. Maman j’ai raté l’avion

4. Maman j’ai raté l’avion 2

5. Elfe

6. Comment le Grinch a volé Noël

7. Le miracle de la 34e rue

8. Love Actually

9. Les Filles du Dr March

10. L’étrange Noël de Monsieur Jack